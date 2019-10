Star Magazin. Ce-i declară Anamaria Prodan soțului ei, Laurenţiu Reghecampf, pe rețelele de socializare

20:40

De mai bine de 36 de ore, râuri de pelerini trec prin faţa raclei Sfintei Cuvioase Parascheva, de la Iaşi. Este a doua zi a celui mai mare pelerinaj din România, care are loc, an de an, în inima Moldovei. Credincioşii aşteaptă ore în şir ca să se închine celei pe care mulţi o numesc Sfânta Bucurie.