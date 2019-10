VIDEO | Un vas de croazieră lat de 22,5 metri a trecut prin Canalul Corint, care are doar 25 de metri lățime!

18:00

Ali Tate Cutler este o tânără care a devenit model pentru celebra companie Victoria's Secret. Este primul model plus-size care promovează produsele cunoscutei firme, informează elespanol.com. Ali Tate a fost aleasă pentru a promova produsele în cadrul unei campanii Victoria's Secret în colaborare cu firma Bluebella, potrivit elespanol.com.