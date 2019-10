Incredibil dar adevărat! O tânără de 30 de ani trăiește o poveste de dragoste cu un… avion: ”E foarte atractiv și sexy pentru mine”

10:40

Viorel Grancea a ajuns, fără să vrea, personaj negativ în Anglia după ce a cauzat decesul unuia dintre pasagerii cu care era în autoturismul pe care îl conducea. În plus, a rănit grav alte două femei, asta din cauza faptului că habar nu avea că în Marea Britanie se circulă pe stânga. În vârstă de […] The post Ce a făcut un șofer român în Anglia, după ce a condus pe partea greșită a șoselei. Viorel nu știa că în Marea Britanie se circulă pe stânga appeared first on Cancan.ro.