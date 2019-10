OSDO: Circa 100 de persoane au evadat dintr-o tabără unde erau deţinute rude ale luptătorilor SI

08:10

Nana Mouskouri (nume real Ioanna Mouschouri) s-a născut la 13 octombrie 1934, în localitatea Chania din insula Creta, Grecia. Când avea trei ani, s-a mutat împreună cu familia în Atena. A început să ia lecţii de muzică la 12 ani şi asculta frecvent la radio cântăreţi de jazz - Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. În 1950 a fost admisă la Conservatorul din Atena, unde a studiat canto clasic, cu precădere operă, potrivit site-ului https://www.allmusic.com.A început să cânte jazz în cluburi de noapte, mai ales melodii din repertoriul Ellei Fitzgerald. În 1958, l-a cunoscut pe compozitorul Manos Hadjidakis, care avea să devină mentorul ei în domeniul muzicii populare, înregistrând un EP cu patru melodii compuse de acesta. Un an mai târziu a cântat compoziţia acestuia "Kapou Iparchi Agapi Mou" (pe versurile poetului Nikos Gatsos) în deschiderea Greek Song Festival, unde a câştigat premiul întâi.La ediţia din 1960 a festivalului, a cântat două compoziţii ale lui Hadjidakis - "Timoria" şi "Kiparissaki" - cu care a câştigat din nou premiul întâi. Curând a avut prima apariţie la Mediterranean Song Festival, în Barcelona, unde a cântat melodia compusă de Costa Yannidis - "Xypna Agapi Mou" cucerind din nou premiul întâi şi atrăgând atenţia unor case de discuri internaţionale.În 1961, Mouskouri a cântat pe coloana sonoră a unui film documentar german despre Grecia, rezultând single-ul "Weisse Rosen aus Athen" ("The White Rose of Athens"), o adaptare a unei melodii populare compuse de Hadjidakis. Single-ul a devenit hit şi s-a vândut în peste un milion de exemplare în Germania. Ulterior, cântecul a fost tradus în mai multe limbi străine, devenind emblematic pentru artistă.Anul 1962 i-a adus întâlnirea cu producătorul Quincy Jones, care a adus-o la New York pentru a înregistra albumul "The Girl from Greece Sings", iar la scurt timp, a avut un mare succes în Marea Britanie cu "My Colouring Book". Un an mai târziu, s-a stabilit la Paris şi a înregistrat un album în limba greacă, apoi a participat la Eurovision cu cântecul "A Force de Prier", care a devenit hit internaţional şi i-a adus Grand Prix du Disque in France, precizează site-ul www.allmusic.com. Artista i-a atras atenţia compozitorului Michel Legrand, care i-a compus hiturile "Les Parapluies de Cherbourg" (1964) şi "L'Enfant au Tambour" (1965). Tot în 1965, a înregistrat în SUA al doilea album în limba engleză, "Nana Sings", şi a început colaborarea cu Harry Belafonte, care o invită în turneu împreună cu el. În 1966, au înregistrat albumul live de duete "An Evening with Belafonte/Mouskouri".Odată cu apariţia albumului "Le Jour Ou la Colombe", în 1967, a ajuns la statutul de superstar în Franţa. Albumul conţine melodiile "Au Coeur de Septembre", "Adieu Angélina", "Robe Bleue, Robe Blanche", un cover după "Le Temps des Cerises" şi o versiune a celebrei melodii "Guantanamera". Anul următor a susţinut în Marea Britanie o serie de programe numite "Nana and Guests".Primul LP lansat în Marea Britanie a apărut în 1969 - "Over & Over", care a staţionat în topuri doi ani. La sfârşitul anilor '60-începutul anilor '70, a petrecut mult timp pe drum, având multe turnee. În Franţa, a lansat alte materiale discografice de succes - "Comme un Soleil", "Une Voix Qui Vient du Coeur", "Vielles Chansons de France", "Quand Tu Chantes". A mai înregistrat şi o versiune cu "Habanera" din opera "Carmen" de Bizet, în duet cu Serge Lama. În 1975, albumul "Sieben Schwarze Rosen" a fost un succes în Germania, iar albumul "Book of Songs" a fost vândut în milioane de exemplare în întreaga lume. În 1979 a lansat albumul "Roses & Sunshine", foarte bine primit în Canada. În 1981 a lansat hiturile "Je Chante Avec Toi, Liberté", care a fost tradus în mai multe limbi străine, şi "Meine Lieder Sind Meine Liebe". Mouskouri a revenit în ţara natală, Grecia, în 1984, după 22 de ani de absenţă şi a înregistrat mai multe albume în limba maternă. Doi ani mai târziu, artista a înregistrat "Only Love", tema muzicală dintr-o serie Tv a studiourilor BBC, şi a lansat single-ul în limba spaniolă "Con Todo el Alma", care a devenit hit în Spania, Argentina şi Chile. În 1987 a lansat cinci albume în diferite limbi, iar anul următor s-a întors la operă, cu un dublu LP - "The Classical Nana", care cuprinde arii celebre.Compilaţia "Only Love: The Best of Nana Mouskouri" apărută în 1991 a fost foarte bine vândută în SUA. Nana Mouskouri a continuat în anii '90 seria de turnee şi înregistrările în limbile franceză, germană, spaniolă, engleză, greacă. Printre albumele lansate în anii '90 se numără: "Gospel" (1990), "Nuestras Canciones", "Côté Sud, Côté Coeur" (1992), "Falling in Love Again: Great Songs from the Movies" (unde are două duete cu Harry Belafonte), "Dix Mille Ans Encore".A înregistrat mai multe albume în perioada 1996-1997, între care "Nana Latina" (duete cu Julio Iglesias şi Mercedes Sosa), "Return to Love", "Hommages". În 2011 a lansat două albume sub genericul "Nana & Friends", unul dintre ele cu artişti din Grecia, celălalt, cu artişti francezi. Foto: (c) Sorin Lupsa / AGERPRES FOTOA primit mai multe premii şi distincţii din partea: McGill University (Canada) - în 2013, Echo Music Prize de la Deutsche Phono-Akademie (Germania) - în 2015. În 2018, Nana Mouskouri a sărbătorit 60 de ani de carieră artistică printr-un album de coveruri numit "Forever Young", unde se regăsesc melodii cântate de Leonard Cohen, Bryan Adams, Bob Dylan, Amy Winehouse şi alţii. Totodată, a efectuat un turneu de promovare a albumului, precizează site-ul www.allmusic.com.