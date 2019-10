Cine este Mihai Mincu, ginerele lui Gigi Becali. Cel supranumit „Prințișorul din Dobroești” vine dintr-o familie foarte înstărită

10:10

O persoană și-a pierdut viața și alte două sunt date dispărute, după ce hotelul Hard Rock, aflat încă în construcție în New Orleans, s-a prăbușit. Alte 19 persoane au fost rănite, relatează Associated Press. Incidentul a avut loc în apropiere de Cartierul Francez, o zonă turistică din orașul New Orleans, aflat în apropiere de mai […]