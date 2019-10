PRELIMINARII EURO 2020 // liveSCORE ACUM se joacă Kazakhstan - Belgia

15:30

Bianca Andreescu (19 ani, 5 WTA) este cel mai nou exponent de imagine al celor de la Rolex, companie elvețiană producătoare de ceasuri de lux.„Sunt entuziasmată să vă anunț că sunt oficial parte din familia Rolex! De-abia aștept să lucrez cu această echipă”, a fost postarea Biancăi de pe Twitter.Excited to announce that I’m officially a part of the @rolex family!! Can’t wait to get to work with the #RolexTeam - stay tuned #Perpetual pic.twitter. ...