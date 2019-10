Cutremurător! Acesta este motivul pentru care Simona Gherghe și-a dat demisia de la Antena 1?!

05:00

Una dintre cele mai sexy concurente de la Exatlon a fost protagonista unui eveniment violent petrecut într-un renumit club de pe malul lacului Herăstrău. Episodul, pe care CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vi l-a prezentat, în exclusivitate, AICI, capătă acum noi valențe. “Războinica” Rafaela susține că, la mijloc, ar fi fost vorba de o… premeditare. […] The post Rafaela de la Exatlon o suspectează pe Lexy Milionăreasa că a premeditat bătaia de la NUBA: ”Motivul este un fost iubit!” appeared first on Cancan.ro.