Cel mai mare jaf din istoria Marii Britanii. Cum au reuşit nişte PENSIONARI să fure zeci de milioane care nici in ziua de azi nu au fost găsiţi

16:00

Dezastru pentru Facebook: ce se întâmplă cu moneda digitală Libra Eforturile Facebook de a lansa o monedă digitală globală numită Libra par a fi inutile, pe masura ce marile companii de plăţi, inclusiv Mastercard şi Visa, au renunţat la a mai sustine proiectul. • Cele două companii au anunţat că vor părăsi asociaţia vineri după-amiază, la fel ca EBay Inc, Stripe Inc. şi compania de plăţi din America Latină, Mercado Pago. Ei se alătură PayPal Holdings Inc care a ieşit din grup în urmă cu o săptăm...