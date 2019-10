Ungaria/alegeri municipale: Partidul lui Orban, învins la Budapesta (rezultate parţiale)

19:50

O expoziţie ce va reuni unele dintre cele mai bune fotografii realizate în Afganistan de jurnalistul Ilie Pintea, corespondent al Radio România Actualităţi în judeţul Hunedoara, va fi vernisată luni după-amiază la Institutul Cultural Român din Bucureşti, sub egida Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.Intitulată "Afganistan - chipuri ale războiului", expoziţia prezintă 40 de panouri de dimensiuni mari pe care sunt imprimate, după o tehnică specială, fotografii realizate de Ilie Pintea în calitate de corespondent de război al Radio România, începând cu anul 2013."Pentru orice jurnalist, oamenii sunt cei care fac o poveste să merite să fie spusă şi aşa s-a întâmplat şi cu incursiunile mele în Afganistan: aproape fiecare om pe care l-am întâlnit acolo, din 2013 şi până acum, are o poveste. Am călătorit cu militarii români în mai multe baze din această ţară a contrastelor, am văzut sate afgane desprinse parcă din alt timp, şi am adunat chipuri ale războiului, care spun singure povestea acestui loc", a declarat duminică, pentru AGERPRES, jurnalistul Ilie Pintea.Expoziţia "Afganistan - chipuri ale războiului" a fost prezentată, în premieră, la baza militară din Kandahar, de Ziua Naţională a României, în 2017, iar un an mai târziu a fost vernisată la Los Angeles, sub înaltul patronaj al Consulatului General al României la Los Angeles. O parte dintre fotografii au fost prezentate şi într-o expoziţie colectivă a corespondenţilor de război ai Radio România.Ilie Pintea este corespondentul Radio România Actualităţi din anul 2000, iar din 2013 a însoţit de mai multe ori batalioanele româneşti dislocate în Afganistan. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Blada, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Ilie Pintea