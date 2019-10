Volkswagen, anunţ despre Lamborghini. Ce opţiuni analizează germanii

10:10

”De ce le este frică, nu scapă Moţiunea a trecut. Guvernul PSD este istorie. PSD-iştii pleacă acasă. Imediat după moţiune, asist alături de voi, la un atac furibund care are loc la adresa mea. Am devenit inamicul public numărul unu. Zeci de indivizi, miniştri, analişti, membri simpli în PSD, fostul premier Viorica, naşa lui Dragnea to be, inventează tot felul de afirmaţii pe care mi le atribuie şi mă denigrează. În ultimii aproape trei ani de zile, zilnic am arătat cum gaşcă psd-istă a minţit, a...