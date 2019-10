Veste bună pentru românii care au credite. Anunţul zilei de la BNR

22:50

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul demențiale cu super-bunăciunea pe care latifundiarul din Pipera a pus-o pe ”black list” la Palatul Snagov, acolo unde a organizat mega-nunta fiicei sale. Decoltată și transparentă, blondina este o veritabilă… bombă cu ceas. Apariția ei a fost de-a dreptul răvășitoare. Atenție, conținut nerecomndat […] The post Decoltată, transparentă, e bombă cu ceas… Ea este superbitatea căreia Gigi Becali i-a ”dat interzis” la nunta fiicei! appeared first on Cancan.ro.