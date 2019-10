Femeie arestată în insula Boracay din Filipine din cauza costumului de baie pe care l-a purtat pe plajă

12:10

Igiena orala presupune o buna cunoastere a microbiotei si a felului in care organismul uman atrage atentia asupra unor riscuri la care ne expunem in fiecare zi. Cu o ingrijire corespunzătoare, interventii stomatologice costisitoare precum un implant dentar, pot fi evitate, iar integritatea dintilor naturali poate fi pastrata pe termen lung. Conform Eurostat, entitatea responsabila […] Post-ul (Publicitate) Cum sa previi extractia unui dinte: optiunile tale in cazul mobilitatii dentare apare prima dată în Libertatea.