Elia Suleiman, Mounia Meddour și Jasmila Žbanić, invitați speciali la Les Films de Cannes à Bucarest

Elia Suleiman, regizorul filmului It Must be Heaven, câștigătorul premiului special al juriului în cadrul Festival de Cannes 2019, vine la București pentru a doua oară. Sâmbătă, 19 octombrie,...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro