Iaşi: Anchetă demarată după ce un elev a fost pedepsit să stea în genunchi în faţa clasei, cu mâinile ridicate

14:40

Consiliul de Administraţie nu mi-a dat nicio dispoziţie privind o restructurare a companiei, iar organigrama actuală a fost aprobată chiar de domnul ministru Răzvan Cuc, în primul său mandat, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul general al CFR SA, Constantin Axinia.Reacţia lui Axinia vine în urma declaraţiilor făcute duminică de ministrul interimar al Transporturilor, Răzvan Cuc, potrivit cărora este dezamăgit de managementul companiei CFR SA pentru că nu i s-a prezentat planul de restructurare, pentru care exista un termen."Nu am primit din partea Consiliului de Administraţie nicio dispoziţie referitor la restructurarea companiei. Mai mult decât atât, organigrama actuală a fost făcută când era domnul director general Chiper (la CFR SA - n. r.), sub mandatul domnului ministru Cuc. Deci, când a fost domnul ministru Cuc. A fost acceptată de atunci şi funcţionează de atunci şi un lucru care funcţionează nu trebuie schimbat, mai ales că CFR SA este cea mai stabilă dintre toate companiilor din calea ferată, aşa cu bani puţini daţi de Marfă, daţi de Călători. Această organigramă a fost făcută şi aprobată de domnul Cuc, când a fost în primul mandat. Deci, atunci a funcţionat şi acum nu mai funcţionează? Nu am primit din partea Consiliului de Administraţie, care este cel care îmi dă sarcini de a conduce societatea, o dispoziţie în acest sens", a afirmat Constantin Axinia.De asemenea, a continuat şeful CFR SA, o dispoziţie în acest sens nu a fost primită nici de la ministrul Răzvan Cuc."Domnul ministru nu mi-a dat, nu am primit nicio dispoziţie în acest sens de la Consiliul de Administraţie. Să îmi arate mie o dispoziţie în care sunt obligat să fac treaba asta! Nu am primit. Nu am primit şi dacă nu am primit nu am făcut. Repet că această organigramă a fost făcută de domnul Chiper, director general pus atunci de domnul ministru Cuc şi aprobată de domnul ministru Cuc. Atunci. Deci, atunci era bună şi acum nu mai este bună?", a întrebat Axinia.În plus, directorul CFR SA a subliniat că el asigură un interimat, iar modificarea organigramei de câte ori se schimbă directorul general creează nesiguranţă în companie."În plus, să schimbi un director general pentru că nu a făcut o restructurare când nu a primit mandat de restructurare?! Eu sunt interimar. Ce să schimbi când eşti interimar?! Când eşti cu mandat stabil pe patru ani, da. Ai un mandat, ai o gândire de performanţă cu indicatori bine stabiliţi şi atunci îţi calibrezi organigrama după obiectivele pe care ţi le-ai propus, nu aşa... Mâine poate să fie altul director general şi spune: 'Domnule, mie nu-mi place organigrama asta' şi o schimbă. Şi vine altul şi o schimbă şi atunci oamenii sunt foarte bulversaţi că de fiecare dată când se schimbă directorul general se schimbă organigrama. Ce să schimbi în instabilitate? Să faci o organigramă, ca să faci o instabilitate mai mare? Dacă atunci a fost bună de ce să o strici? Dacă el (Răzvan Cuc - n. r.) a acceptat-o atunci, sub mandatul lui, acum tot sub mandatul lui nu mai este bună? Se contrazice singur", a subliniat el.Întrebat despre existenţa unor "monştri sacri" în companie, la care face referire ministrul interimar al Transporturilor, Constantin Axinia a răspuns: "Şi eu sunt monstru sacru, pentru că am 38 de ani de cale ferată"."Dacă am 38 de ani de cale ferată şi mi-am dedicat viaţa căii ferate înseamnă că trebuie să fiu dat afară, să fiu schimbat? Dacă ceva merge bine trebuie să fiu schimbat? Nu. Şi eu pot să mă consider monstru sacru", a adăugat el.Ministrul interimar al Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, că cea mai mare dezamăgire a sa este directorul de la CFR SA, care nu a făcut restructurarea companiei aşa cum i s-a cerut şi a lăsat să se înţeleagă că, dacă nu ar fi trecut moţiunea de cenzură împotriva Guvernului, ar fi recomandat schimbarea acestuia din funcţie."Unde am cea mai mare dezamăgire vizavi de managementul companiilor este CFR Infrastructură, unde aşteptam de la domnul director să-mi prezinte planul de restructurare, dar pesemne probabil că are alte proiecte mult mai importante decât să restructureze CFR Infrastructură, unde, la fel (ca la CNAIR - n. r.) avem un număr impresionant de directori, directoraşi, şefi tot aşa monştri sacri care, în momentul când le dai să îţi rezolve o problemă - vorbesc pe un proiect - până nu stai toată ziua cu gura pe el ... îşi ia o zi două, cinci, vezi că pleacă pe nu ştiu unde... Asta este cea mai mare dezamăgire a mea, că mi-aş fi dorit ca şi la CFR Infrastructură să facem această restructurare dar, poate cine ştie, în următoarele zile avem o surpriză şi chiar facem ceva rapid", a afirmat ministrul.Întrebat de jurnalişti dacă e posibil să fie luate decizii până la încheierea mandatului său, Cuc a răspuns: "Stau şi mă gândesc acuma şi dacă îi văd pe unii că dau din colţ în colţ şi încearcă să îmi găsească tot felul de motive să nu facă anumite lucruri benefice pentru companie...nu ştiu, ar trebui luate nişte măsuri şi la CFR Infrastructură"."Managementul să vină să mă informeze şi pe mine, luni dimineaţa, de ce nu a făcut restructurarea", a adăugat acesta.Potrivit ministrului interimar, CFR Infrastructură avea un termen pentru realizarea acestei restructurări."Categoric, (că avea un termen - n.r.). Concomitent cu CNAIR-ul. CNAIR-ul a intrat cu restructurarea lunea trecută şi vineri a finalizat practic, a închis toată procedura. Atunci avea termen şi CFR Infrastructură", a arătat el.Cuc a susţinut că nu ministrul este cel care înlocuieşte un director al unei companii, ci Consiliul de Administraţie."Nu îl înlocuiesc eu, ci Consiliul de Administraţie. Să ieşim din anatema cu 'ministrul pune'. Ministrul nu pune niciun director. Eu sunt convins că o minte luminată care nu stă toată ziua plecată prin, nu ştiu, ba în concediu de odihnă, ba în concedii medicale, o minte luminată poate face... Organigrama, încă o dată, nu este greu de făcut, mai greu este de identificat acele persoane care trebuie să vină să înlocuiască acei monştri sacri. Vedeţi dumneavoastră, sunt nişte nume pe care le ştim şi se vehiculează, văd şi pe Facebook, şi pe site-uri şi peste tot. Când ai un om care stă de - nu ştiu - 8 ani, 9 ani, 10 ani pe o funcţie şi nu-ţi mai generează o valoare adăugată la proiecte şi nu-ţi deblochează proiectele acolo poate unde alţii nu sunt în stare să le deblocheze este rea voinţă, pentru că neputinţă pot să iau în calcul la unul care nu ştie, dar la unul care ştie, care nu vine să-mi dea o soluţie concretă pentru un proiect, acolo e rea-voinţă", a continuat Răzvan Cuc.Şeful interimar de la Transporturi a subliniat că el evaluează directorii de companii după cum au răspuns termenelor."Eu dau termene. Eu pe domnul director şi pe domnii directori generali i-am evaluat după termene. Punct. Nu şi-au făcut treaba la termene, am luat măsuri. Norocul unora ar putea să fie că acum e prea tardiv să mai...", a încheiat Cuc. AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Ada Vîlceanu)