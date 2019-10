Justiţia spaniolă a emis un nou mandat de arestare internaţional împotriva fostului şef al executivului catalan

16:10

Capitala României se află în topul oraşelor cu cel mai mare potenţial de dezvoltare, păstrându-şi pentru al doilea an consecutiv prima poziţie în rândul destinaţiilor din Europa, reiese din Indexul Global Mastercard de Destinaţii Urbane 2019, publicat luni.La nivel general, Indexul indică faptul că, din 2009 şi până în prezent, numărul turiştilor care au apelat la servicii de cazare a crescut cu 76%.Potrivit rezultatelor studiului, oraşul Bucureşti înregistrează un procent de 10,3% în ceea ce priveşte potenţialul de dezvoltare, în rândul oraşelor din Europa. De asemenea, 1,4 milioane de turişti au apelat la serviciile de cazare din Capitală, în ultimul an, iar valoarea medie cheltuită pe zi a ajuns la 105 dolari, comparativ cu anul anterior, când suma se ridica la 200 dolari.Pe locul secund, în topul oraşelor cu cel mai mare potenţial de dezvoltare se află Lisabona, cu un procent de 10% şi 5,2 milioane de vizitatori, respectiv 112 dolari valoarea medie cheltuită zilnic. Podiumul este încheiat de Tel Aviv - cu un procentaj de 9,1% ca potenţial de dezvoltare, 1,9 milioane de turişti în ultimul an, o medie de 2,2 nopţi de cazare şi un buget mediu de 368 de dolari/zi.În Indexul Global Mastercard de Destinaţii Urbane 2019 se mai află Moscova, Hamburg, Dusseldorf, Budapesta, Santa Cruz de la Palma, Copenhaga şi Istanbul.Pe plan mondial, Indexul dezvăluie că Bangkok rămâne destinaţia nr. 1 în lume, cu peste 22 de milioane de turişti care au apelat la servicii de cazare, în timp ce Paris şi Londra ocupă locurile 2 şi 3, ambele depăşind 19 milioane de turişti acomodaţi.Previziunile pentru anul 2019 indică o creştere generală, în mod special pentru capitala Japoniei, Tokyo, oraş de la care se aşteaptă cea mai semnificativă majorare a numărului de turişti.În ceea ce priveşte suma cheltuită de către turişti în timpul unei şederi, Dubai este în topul listei, cu o medie de 553 dolari/zi.În premieră pentru acest an, Indexul Global Mastercard de Destinaţii Urbane oferă trei tendinţe-cheie pe marginea turismului la nivel global. Prima tendinţă este că, în cazul tuturor destinaţiilor prezente în studiu, fluxul de turişti a crescut în medie cu 6,5%, an după an începând cu 2009, iar cheltuielile au crescut în medie cu 7,4%.O altă componentă importantă se referă la dominanţa susţinută a marilor oraşe. "Deşi a existat o schimbare semnificativă în rândul turiştilor care aleg oraşele mai mici, primele 10 oraşe din top au rămas, în mare măsură, consecvente în acest sens. Londra, Paris şi Bangkok se află pe primele 3 poziţii din 2010, Bangkok fiind nr. 6 în ultimii şapte ani. New York este un alt oraş care se află în top 10, cu 13,6 milioane de turişti care apelează la servicii de cazare, în acest an", se notează în studiu.Totodată, creşterea călătoriilor planificate în regiunea Asia-Pacific reprezintă un punct-cheie. În acest context, oraşele din regiunea Asia-Pacific au înregistrat cea mai mare creştere în numărul de turişti din 2009, cu 9,4%. În comparaţie, Europa, care a înregistrat a doua cea mai mare creştere, a crescut cu doar 5,5%.Indexul Global Mastercard de Destinaţii Urbane clasează oraşele în funcţie de numărul total al turiştilor care apelează la servicii de cazare şi al cheltuielilor transfrontaliere realizate de aceiaşi turişti în cursul anului 2018, oferind totodată previziuni cu privire la potenţialul de creştere al numărului de turişti care apelează la servicii de cazare pentru anul 2019.Realizatorii studiului menţionează că acesta nu se bazează pe volumele sau informaţiile de tranzacţionare ale Mastercard. Prognozele se bazează pe media ponderată a prognozei turismului la nivel naţional şi a datelor lunare efective la nivelul oraşului pentru 2019, disponibile pană în ultima lună înainte de lansare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)