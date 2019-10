Ștefan Manolache și Andreea Antonescu, împreună la Iași. Artista a ieșit cu familia iubitului ei în oraș

16:40

Liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a anunțat, luni, că deputaţii grupului său vor susţine un guvern PNL, transmite Agerpres. "O să susţinem un Guvern PNL şi nu am pus condiţii pentru susţinerea aceasta, ci am discutat chestiunile pe care ni le dorim de la acest guvern, care sunt în linii mari chestiuni […] Post-ul Deputații minorităților naționale vor susține un guvern al liberalilor. Pambuccian: ”Nu am pus condiții” apare prima dată în Libertatea.