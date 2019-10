Tenis: Roger Federer a anunţat luni că va participa la JO 2020

17:10

Ministrul demis al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunţat luni că va prezenta în perioada imediat următoare, într-o conferinţă de presă, situaţia datoriei publice şi proiectul de buget pentru 2020."Eu am să prezint săptămâna viitoare sau săptămâna aceasta, oricum până vine următorul guvern, într-o conferinţă de presă şi public toate situaţiile legate de datoria publică, că şi aici am văzut foarte multe minciuni şi nu numai, pe proiectul de buget. Toate elementele pe care ministerul de Finanţe le are în coordonare le veţi avea clar prezentate pentru a evita orice speculaţie ulterioară", a afirmat Eugen Teodorovici, în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Victoria.De asemenea, el a menţionat că se aşteaptă ca, în perioada următoare, să urmeze discuţii interesante şi că ar fi închis anul fără a depăşi ţinta de deficit."Sunt convins că vom avea discuţii foarte interesante în următoarele luni de zile. Pe de o parte ceilalţi încercând să demonstreze incompetenţa pe care o dânşii o aduc cu sine şi pe de altă parte o să mă auziţi pe mine cu o singură replică pe care am s-o dau: de trei ani de zile am făcut ceea ce legea şi promisiunile noastre electorale au stabilit în mediul public. Adică am închis fără probleme bugetul cu toate sumele necesare. Anul acesta a fost o alocare istorică pentru tot ceea ce înseamnă comunităţi locale pe probleme de dezvoltare locală şi am fi închis şi acest an spun eu cu ceea ce ne-am asumat ca deficit. Mai departe dumneavoastră o să analizaţi toate aceste informaţii", a mai spus Eugen Teodorovici. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Ady Ivaşcu)