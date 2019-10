Apelul fetei care a spus că e răpită, localizat de STS în zona Piatra Olt-Balș

14:40

Un elev de la o școală din comuna Dagâța, județul Iași, cu insuficiență cardiacă, a fost pus în genunchi cu mâinile ridicate, în fața clasei, de o învățătoare.Consilierul pe probleme de romi la Prefectura Iași spune că învățătoarea este o fostă vânzătoare angajată fără testare. Consilierul pe probleme de romi din cadrul Prefecturii Iași, Elena […]