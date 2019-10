Anunțul făcut de Ministerul Sănătății! Au fost introudese medicamente noi în lista celor compensate și gratuite

16:00

Elton John a făcut dezvăluiri șocante despre Michael Jackson în paginile noii sale cărți de memorii, care se numește: “Me”. Între cei doi mari artiști s-a creat o frumoasă relație de prietenie la începutul carierei regretatului rege al muzicii pop, dar acum, cântărețul britanic a recunoscut că, odată cu trecerea anilor, a devenit îngrijorat în […] The post Elton John, dezvăluiri șocante despre Michael Jackson: “ Era bolnav mintal și…” appeared first on Cancan.ro.