Turcia, încă o surpriză: 1-1 în Franța » Anglia, SHOW cu Bulgaria, Ucraina doboară Portugalia lui Ronaldo! Toate rezultatele + clasamentele

00:00

Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice a FRF, a vorbit despre victoria României U21 cu Irlanda de Nord, 3-0, și a dat detalii despre atacantul Dennis Man, lovit violent de Conor Hazard, în minutul 35. După trei meciuri, România U21 are 6 puncte și este pe locul 3 Următorul meci are loc pe 14 noiembrie, cu Finlanda, locul 2„Acum sunt în vestiar. Man nu are o problemă gravă. S-a lovit la buză, dar se repară. ...