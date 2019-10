ROMÂNIA U21 - IRLANDA DE NORD U21 3-0 // VIDEO GSP LIVE Radu Boboc, speriat de ciocnirea lui Dennis Man: „Am văzut că nu se mișcă”

Radu Boboc (20 de ani, fundaș) a vorbit după victoria din această seară a României U21, scor 3-0 împotriva Irlandei de Nord U21 (T. Băluță 48', Mihăilă 59', Ciobanu 66').Vezi aici desfășurarea meciului România U21 - Irlanda de Nord U21 3-0După trei meciuri, România U21 are 6 puncte și este pe locul 3 Următorul meci are loc pe 14 noiembrie, cu Finlanda, locul 2„Nu e rău deloc, zic eu. Am reușit să batem și Irlanda de Nord și suntem foarte fericiți. ...

