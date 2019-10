EFEMERIDE ASTRONOMICE - 15 octombrie

01:00

Scriitoarea canadiană Margaret Atwood şi autoarea anglo-nigeriană Bernardine Evaristo au fost recompensate luni cu Booker Prize 2019, o prestigioasă distincţie literară care răsplăteşte opere de ficţiune scrise în limba engleză şi publicate în Regatul Unit sau Republica Irlanda, potrivit anunţului făcut de preşedintele juriului, Peter Florence.Margaret Atwood a fost nominalizată pentru romanul ''The Testaments'', iar Bernardine Evaristo, cu ''Girl, Woman, Other''.Pentru ediţia de anul acesta, cea de-a 50-a, pe lista scurtă s-au aflat, pe lângă cele două câştigătoare, alţi patru nominalizaţi: scriitorul britanic de origine indiană Salman Rushdie, cu ''Quichotte'', scriitorul nigerian Chigozie Obioma, cu ''An Orchestra Of Minorities'', autoarea americană Lucy Ellmann, selectată cu ''Ducks, Newburyport'' şi Elif Shafak, scriitoare din Turcia, cu ''10 Minutes 38 Seconds In This Strange World''.Margaret Atwood a mai fost recompensată cu Booker Prize în anul 2000 pentru ''The Blind Assassin''.Lansat în 1969, Booker Prize recompensează anual autorul sau autoarea ''celui mai bun roman scris în engleză şi publicat în Regatul Unit sau Irlanda'' cu 50.000 de lire sterline (aproximativ 57.200 de euro) şi îi asigură o notorietate internaţională imediată.În 2018, premiul a fost câştigat de scriitoarea nord-irlandeză Anna Burns pentru "Milkman", considerat de juriu un roman "complet unic", o explorare a violenţei omniprezente din timpul Tulburărilor din Irlanda de Nord.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.bbc.com