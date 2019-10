Salariile brute din companiile private s-au majorat, în medie, cu 9,4% în acest an (studiu)

10:40

Bernardine Evaristo a descris drept ''dulce-amărui'' faptul că este prima femeie de culoare care câştigă premiul Booker Prize, o prestigioasă distincţie literară înfiinţată în urmă cu cinci decenii, ce răsplăteşte opere de ficţiune scrise în limba engleză şi publicate în Regatul Unit sau Republica Irlanda.Autoarea anglo-nigeriană Bernardine Evaristo a fost recompensată luni cu Booker Prize 2019, alături de scriitoarea canadiană Margaret Atwood după ce membrii juriului au revoluţionat modul de acordare a acestui premiu şi au decis ca suma de 50.000 de lire sterline să fie împărţită în două, relatează Press Association. Decizia a fost salutată de Margaret Atwood, declarată câştigătoare pentru romanul ''The Testaments''.Evaristo, care a câştigat premiul cu romanul ''Girl, Woman, Other'', a declarat că este ''incredibil'' faptul că a triumfat în postura de femeie de culoare care a scris despre experienţa femeilor asemeni ei. Autoarea a precizat că speră să fie un model pentru scriitori de culoare care se luptă în prezent să reuşească în acest domeniu.''Este o experienţă dulce-amăruie. Într-un sens este excelent să fiu prima, dar nu ar trebui să fiu prima. Cred că acest premiu a evoluat odată cu vremurile. Cultura noastră a evoluat în ultimii ani. Faptul că o carte a unei femei britanice de culoare, care scrie despre femei britanice de culoare... faptul că am câştigat premiul pentru acest lucru, că am primit premiul pentru această carte, consider că este un lucru incredibil. Nu cred că s-ar fi întâmplat în urmă cu cinci ani sau zece ani. Cred că este vorba despre cum se câştigă premiul şi cine ajunge să fie în juriu'', a spus Evaristo.''Să sperăm că îi va inspira pe oameni. Sper că voi fi un model de urmat, în special pentru scriitorii de culoare'', a precizat autoarea.Margaret Atwood s-a bucurat să împartă gloria cu Bernardine Evaristo şi a afirmat că ar fi fost ''jenată'' să câştige singură la vârsta sa şi astfel un scriitor mai tânăr să nu aibă această ocazie. Vorbind în faţa jurnaliştilor după ceremonia de acordare a distincţiei, care a avut loc luni seară în clădirea Guildhall din Londra, Atwood a declarat că ''într-o lume perfectă, cea din 'Alice în Ţara Minunilor', toţi ar fi câştigat şi cu toţii am împărţi premiile''.''Ar fi fost destul de jenant să fi câştigat cineva de vârsta mea şi cu statutul meu. Chiar aş fi fost jenată. Am făcut parte din multe jurii. Şi am fost într-un juriu în care am împărţit premiul. Înţeleg situaţia dificilă'', a afirmat scriitoarea canadiană.Deliberările finale ale juriului au durat cinci ore şi, deşi regulamentul interzice fracţionarea premiului, membrii juriului au decis să facă ''un gest revoluţionar''."Cu cât discutam mai mult despre ele, cu atât le-am preţuit mai mult şi am dorit ca amândouă să fie câştigătoare. Legile sunt nepreţuite. Regulile sunt adaptate circumstanţelor", a argumentat Peter Florence decizia juriului. ''Singurul rezultat cu care am fost mulţumiţi a fost să decernăm premiul de anul acesta ambelor scriitoare", a adăugat el.Booker Prize a mai fost împărţit în două ocazii, între Nadine Gordimer şi Stanley Middleton, în 1974, şi între Michael Ondaatje şi Barry Unsworth, în 1992, aminteşte Press Association.Ulterior, au fost introduse reguli în acest sens pentru a preveni alte situaţii în care premiul este fracţionat.Atwood, care a mai fost recompensată cu Booker Prize în anul 2000 pentru ''The Blind Assassin'', a devenit, la 79 de ani, cea mai vârstnică laureată a Booker Prize, potrivit Press Association. Autoarea canadiană este a patra persoană şi a doua femeie laureată de două ori cu Booker, după Hilary Mantel, J.M. Coetzee şi Peter Cary.Potrivit juriului, ''The Testaments'', mult aşteptata continuare a ''The Handmaid's Tale'', care se desfăşoară la 15 ani după scena finală din opera precedentă, este ''minunată în profunzimea sa. Pare acum mai actuală politic ca niciodată. Trebuie să privim acum la felul în care complicitatea şi capacitatea de adaptare şi rezistenţa ar putea arăta.''Bernardine Evaristo a fost premiată pentru creaţia sa polifonică ''Girl, Woman, Other'', care explorează condiţia femeii în societatea britanică modernă. Potrivit preşedintelui juriului, Peter Florence, romanul oferă ''diversitatea minunată a femeilor britanice de culoare din zilele noastre. Alături de Peter Florence, juriul ediţiei din acest an a fost alcătuit din editoarea Liz Calder, romanciera şi cineasta Xiaolu Guo, autoarea Afua Hirsch şi compozitoarea Joanna MacGregor.Pentru ediţia de anul acesta, cea de-a 50-a, pe lista scurtă s-au aflat, pe lângă cele două câştigătoare, alţi patru nominalizaţi: scriitorul britanic de origine indiană Salman Rushdie, cu ''Quichotte'', scriitorul nigerian Chigozie Obioma, cu ''An Orchestra Of Minorities'', autoarea americană Lucy Ellmann, selectată cu ''Ducks, Newburyport'' şi Elif Shafak, scriitoare din Turcia, cu ''10 Minutes 38 Seconds In This Strange World''.