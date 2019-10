Alarmă de incendiu la Radio ZU. Clădirea a fost evacuată

08:50

Curs valutar 15 octombrie 2019. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat vineri un curs de referinţă de 4,7536 lei/euro, 4,3072 lei/dolar, 5,4061 lei/liră sterlină, 4,3279 lei/franc elveţian. Iată și informațiile referitoare la evoluțiile înregistrate, în această dimineață, pe piața valutară. Euro înregistrează o ușoară creștere, dar rămâne aproape de cursul anunţat ieri de BNR.