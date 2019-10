Roxana Mărăcineanu, românca din fruntea Ministerului Sportului din Franța, ia atitudine contra Turciei: „Cerem sancţiuni exemplare din partea UEFA!"

14:00

Ștefan Ciuculescu (26 de ani), fost portar la FCSB și Rapid, a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP LIVE și a povestit cum a fost păcălit de către președintele roș-albaștrilor, Valeriu Argăseală.Vezi AICI cum a aflat că va fi dat afară de la FCSB„Aveam oferte din Liga 1 și din Spania, iar domnul Argăseală mi-a spus: «Nu, nu, nu, stai liniștit, că am eu grijă». Am stat, am stat, am avut încredere în nea Vali. ...