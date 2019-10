Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat cine este noul prim-ministrul al Romaniei

13:30

Surpriză de proporţii: De unde vin ouăle de la Lidl Liliana Totoianu, din localitatea Ţuglui, judeţul Dolj, a dezvoltat în 2011 o mică fermă unde şi-a propus să creas­că găini în sistem bio, iar astăzi are şapte hale în care cresc 21.000 de pă­sări, care fac peste 19.600 de ouă într-o zi, pro­duc­ţie ce ajunge în România, dar şi în Bul­ga­ria. „De la început ne-am dorit să facem ouă bio. Am certificat ferma bio, dar a fost imposibil să găsim furaje bio la acel moment. Astfel am început să creşte...