A murit Tamara Buciuceanu Botez! Ce le-a cerut apropiaților pe patul de spital: ultima dorință

14:50

Ozana Barabancea a slăbit spectaculos, dar nu vrea să se oprească. Vedeta continuă lupta cu kilogramele. Mai mult decât atât, artista nu are nicio problemă să-și arate formele și să se pozeze în ipostaze sexy pe rețelele de socializare. Ozana Barabancea a trecut prin schimbări drastice în ultimii ani și a ajuns să arate exact […] The post Ozana Barabancea, doar în bustieră, rupe în două sala de sport la 50 de ani! appeared first on Cancan.ro.