Fiica lui Gigi Becali s-a mutat la socri!

18:20

Ultima apariție la TV a Tamarei Buciuceanu. Actrița era complet schimbată și extrem de slăbită. Actriţa Tamara Buciuceanu-Botez a fost sărbătorită anul trecut, în decembrie, la aniversarea celor peste 65 de ani de la debutul ei pe scena românească, în cadrul Galei Teatrului Metropolis. “Doamna comediei româneşti”, aşa cum a fost prezentată de directorul Teatrului […] The post Ultima apariție la TV a Tamarei Buciuceanu. Era extrem de slăbită appeared first on Cancan.ro.