Scene memorabile jucate de Tamara Buciuceanu alături de Toma Caragiu și alți grei ai comediei

19:20

Marian Râlea, care a jucat cu Tamara Buciuceanu Botez în filmul ”Liceenii în alertă”, a transmis, ”cu lacrimi în ochi și cu sufletul trist”, un mesaj de condoleanțe după moartea marii actrițe. ”Of, doamnă! Of, Doamne! Tamara Buciuceanu Botez a plecat dintre noi astăzi, a plecat puțin, dar ea va rămâne mereu cu noi. Am […] Post-ul Actorul Marian Râlea, despre Tamara Buciuceanu Botez: ”Era o lumină când se urca pe scenă. Of, doamnă! Of, Doamne!” apare prima dată în Libertatea.