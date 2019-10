Siria: Pence se va întâlni joi cu Erdogan în căutarea unui acord de încetare a focului

23:40

Câteva sute de persoane au participat marţi seara la un nou miting de protest organizat în centrul Craiovei de către Asociaţia Civică pentru Viaţă (ACpV) împotriva poluării radioactive, chimice şi electromagnetice şi pentru conştientizarea populaţiei şi a factorilor decidenţi pe acest subiect.Potrivit organizatorilor, mitingul, care s-a desfăşurat pe parcursul a două ore, a fost autorizat şi s-a dorit a fi un nou semnal de alarmă cu privire la efectele acestor factori poluanţi pentru sănătatea locuitorilor din zonă şi mediu, evenimentul încadrându-se în contextul general al protestelor şi acţiunilor înregistrate la nivel global referitoare la schimbările climatice, extrem de vizibile la scară planetară, cu efecte previzionate ca fiind dramatice asupra vieţii cetăţenilor şi mediului.Preşedintele ACpV, Luminiţa Simoiu, de la Facultatea de Chimie din Craiova, a afirmat că mitingul face parte dintr-o serie de acţiuni de protest ale societăţii civile, care deja s-a implicat în combaterea unor proiecte pe care specialiştii le consideră ca având potenţial major de poluare în zonă, precum noile obiective nucleare de la CNE Kozlodui, construirea fabricii de obţinere a etanolului celulozic la Podari, inclusiv centrala de cogenerare, care va asigura necesarul de energie electrică, exclusiv, pentru fabrica de etanol."Se urmăreşte ca fabrica de etanol celulozic de la Podari să fie amplasată în mijlocul zonei rezidenţiale. Vreau să vă spun că în Germania acest proiect este amplasat la 10 km de cea mai apropiată locuinţă şi totuşi acolo nu este producţie decât la nivel demonstrativ. Mi-au răspuns că Germania nu are paie, răspuns care mi s-a părut absolut nesustenabil. Mi-au spus că CO2 emis este CO2 biogen, adică transformăm şi noxele în bio, le-am spus că procesul de fotosinteză nu funcţionează 24 de ore din 24 de ore, iar CO2 este un gaz care difuzează şi nu stă în locul în care este produs. Condiţiile astea ar fi valabile numai dacă se produce în laborator şi unde nu sunt şi alţi factori poluanţi, or, noi locuim din păcate într-o zonă extrem de poluată, cu trafic foarte intens. (...) Dezbaterea publică pe tema fabricii Clariant organizată de Agenţia de Mediu Dolj a fost o bătaie de joc la adresa cetăţenilor din Podari, pentru care am toată admiraţia, pentru că deşi nu au studii în domeniu au citit un proiect de 800 de pagini şi au venit cu observaţii pertinente. Aceşti oameni trebuie să fie salvaţi de această poluare care îi ameninţă", a spus Simoiu.Aceasta a mai afirmat că fabrica de etanol ar genera 250.000 tone de CO2 pe an, care nu va sta doar deasupra Podariului, ci va ajunge şi deasupra Craiovei şi în zonele învecinate şi va fi şi un trafic intens cu camioane care vor aduce sute de mii de tone de paie pe an pe o perioadă de 30 de ani."Este adevărat că Germania nu are paie, dar nu are paie de dat, pentru că fermierii germani sunt subvenţionaţi de Guvern să înglobeze paiele în sol, pentru că paiele contribuie la creşterea conţinutului de carbon organic în sol, adică humus. Un studiu efectuat la nivelul UE arată că România înregistrează deja un deficit în ceea ce priveşte conţinutul de carbon organic în sol, iar până în anul 2050, adică exact când va trebui să încheie activitatea această firmă, va ajunge la un deficit de minus 5.600 ktone/ha. Clariant a recunoscut, pentru că le-am transmis studiul publicat în ScienceDirect, că proiectul va avea impact asupra solului agricol în proporţie de 10% în România, adică 100% la Podari, singura localitate din lume în care se aplică această tehnologie la scară industrială. Tehnologia nu a mai fost studiată decât la nivel demonstrativ. România este cobaiul Europei din acest punct de vedere. UE se alege cu etanolul şi România se alege cu 'bionoxe', pentru că au botezat CO2-ul biogen, tot ce se produce acolo este marca 'bio'", a mai afirmat Luminiţa Simoiu.Preşedinta ACpV a precizat că proiectul Clariant a primit avizul de mediu, pe care l-a contestat şi a depus plângere penală la DNA, pentru a se analiza modul în care a fost respectată legislaţia."Nu ştiu dacă acţiunile noastre vor fi de foarte mare succes. Noi sperăm că da. Dar este un semnal de alarmă, o modalitate de a arăta că suntem o societate activă, că ne implicăm în viaţa comunităţii. Dacă nu facem nimic, nu se schimbă nimic, iar schimbarea începe în primul rând cu fiecare dintre noi. Ar trebui să ne uităm fiecare în ograda personală şi să ne întrebăm ce putem face pentru această comunitate ca să ne fie mai bine. Eu am locuit mult timp în străinătate şi vreau să vă spun că acolo mentalitatea este puţin schimbată şi ar trebui să încercăm să o schimbăm şi noi: acolo se merge pe ideea că trebuie să-i meargă bine comunităţii, pentru ca apoi să-mi meargă bine şi mie, ca individ. La noi, din păcate, am pornit invers: fiecare vrea să îi fie bine personal şi ne-am trezit după 30 de ani că am ajuns în situaţia pe care o vedem: în sănătate - dezastru, în mediul educaţional - dezastru. Este vina sistemului, iar sistemul suntem toţi, unii activi şi alţii inactivi. Ar trebui să ne schimbăm mentalitatea de învins cu cea de învingător, pentru că nu putem sta cu braţele încrucişate în secolul XXI", a mai afirmat preşedinta ACpV.Protestatarii au venit cu pancarte cu diverse mesaje: "NU Clariant!", "Nu Kozlodui!", "Luăm atitudine şi avem speranţă!", "15.000 au semnat. Vrem referendum!", "CNE Kozlodui ucide", "Vrem o Românie nepoluată. Ignoranţa ucide!".Mitingul este al doilea de acest fel organizat de ACpV în ultimele două săptămâni şi s-a referit şi la posibila implementare a celei de-a cincea tehnologii în domeniul comunicaţiilor, 5G, organizatorii afirmând că există deja la nivel mondial serioase semne de alarmă referitoare la efectele acestei tehnologii asupra sănătăţii populaţiei. AGERPRES/(A - autor: Maria Mitrică, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Asociația Civică pentru Viață - ACV/Facebook.com