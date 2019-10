Alegeri prezidențiale 2019. Totul despre Mircea Diaconu, candidat la funcția de președinte al României

18:30

Actrița Tamara Buciuceanu Botez a murit marți, 15 octombrie, la spitalul Elias, acolo unde era internată de aproximativ două săptămâni. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru apropiați, pentru că artista dădea semne că starea de sănătate se ameliorează. Ce le-a cerut Tamara prietenilor, pe patul de spital? Tamara Buciuceanu Botez a fost internată de […]