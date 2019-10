Chinuită de dureri în zona intimă, o bonă de 19 ani a descoperit ceva incredibil despre propriul corp: „Acum ştiu la ce să mă aştept...”

08:00

ANM a emis cod galben de ceaţă şi pentru Bucureşti, anunţând de asemenea şi burniţă. Ceaţa determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, cu precădere în zonele periferice ale Capitalei. Totodată, sub avertizare cod galben de ceaţă se află şi localităţi din Cluj, Bistriţa-Năsăud, Alba şi Covasna până la ora 10.00. Celelalte judeţe vizate de avertizări sunt Prahova, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa, Brăila, Ialomiţa, Buzău şi Călăraşi până la ora 9.00, respectiv până la...