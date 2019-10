Ultima imagine cu Tamara Buciuceanu în viață. Detaliul înfiorător neobservat de nimeni până acum

20:30

Ultimul interviu cu Tamara Buciuceanu-Botez. Actrița mărturisea că după 66 de ani de teatru își dorea doar să se odihnească. Cu câteva zile înainte să împlinească 90 de ani, Tamara Buciuceanu-Botez a mai spus că nu vrea să mai joace în alte proiecte. „Sunt aşa şi aşa, merg înainte, nu se poate altfel. Dar sunt […]