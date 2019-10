Noi acuzații de hărțuire la adresa lui Cuba Gooding Jr. Actorul a pledat nevinovat pentru toate incidentele

09:00

Începând din data e 15 octombrie, România are doi premieri: unul interimar, Viorica Dăncilă şi unul desemnat, Ludovic Orban. Conform prevederilor Constituţiei, votul în Parlament pentru noul Guvern ar urma să se dea în jurul datei de 25 octombrie. România are doi premieri: unul interimar şi unul desemnat Actualul Guvern, cu atribuţii limitate, condus de […] Post-ul Începe numărătoarea inversă pentru noul Guvern. Ludovic Orban are 10 zile la dispoziţie să îşi formeze Cabinetul şi să îşi asigure voturile în Parlament apare prima dată în Libertatea.