Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, respinge o citaţie a Congresului SUA

11:20

Un agent principal din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Bistriţa a fost prins în flagrant în timp ce primea mită 200 lei, de la un investigator sub acoperire, pentru a nu sancţiona o încălcare a legislaţiei rutiere, el fiind reţinut, potrivit unui comunicat de presă remis, miercuri, de Direcţia Generală Anticorupţie.Din datele făcute publice, poliţistul nu se află la prima abatere de acest gen, el fiind acuzat că a primit mită în cel puţin opt cazuri, dintre care trei de la investigatori sub acoperire, în cursul anilor 2018-2019."La data de 15.10.2019, ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Bistriţa-Năsăud, împreună cu ofiţeri din cadrul Centrului Operaţional 3 Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi cu sprijinul conducerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bistriţa Năsăud, au realizat prinderea în flagrant a unui agent principal de poliţie din cadrul IPJ Bistriţa-Năsăud - Secţia 1 Poliţie Rurală Bistriţa, în timp ce a primit suma de 200 lei, cu titlu de mită, de la un investigator sub acoperire pentru a nu aplica măsurile legale pentru o abatere la regimul circulaţiei rutiere. Asupra acestuia s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită (8 acte materiale dintre care 3 de la investigatori sub acoperire), pe care le-a comis pe parcursul anilor 2018-2019", se arată în comunicat.Agentul principal de poliţie a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă. AGERPRES/(AS - autor: Tina Dumitrescu, editor: Oana Popescu, editor online: Ada Vîlceanu)