Plușica de la Puterea Dragostei, imagini super sexy. Cum a fost surprinsă vedeta Kanal D alături de un celebru manelist

23:30

Vestea morții Tamarei Buciuceanu-Botez a întristat o țară întreagă. Printre cei care au cunoscut-o și au apreciat-o pe marea actriță se numără și Ștefan Bănică Jr. Actorul a publicat pe Facebook un mesaj extrem de emoționant după aflarea morții Tamarei Buciuceanu-Botez. “A murit Tamara. Noi ii spuneam tanti Tama. A plecat spre mai bine și […] The post Ștefan Bănică Jr., mesaj emoționant după aflarea morții Tamarei Buciuceanu-Botez: ”A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea” appeared first on Cancan.ro.