Se lucrează la calea ferată Gara de Nord-Otopeni după interdicția trasată de Curtea de Apel București. Care e miza

Adriana Trandafir a demonstrat încă din copilărie că are potențial artistic. Talentul ei a fost remarcat de un actor din orașul ei natal, Pitești, la un concurs de recitat poezii. "Am prins perioada aceea în care în școli se făcea teatru, se făceau activități culturale, cântarea aceea a României să știi că pentru mine a […]