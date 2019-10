Reacţia PSD după ce Ludovic Orban a discutat cu Mugur Isărescu! ”Liberalii recunosc ”spăşiţi” că situaţia României este una stabilă”

09:00

Tamara Buciuceanu s-a stins din viață marți, 15 octombrie 2019, la vârsta de 90 de ani, după ce a stat internată în spital timp de două săptămâni. Toată România este în doliu și își amintește cu drag de celebra actriță. Printre vedete se află și Oana Zăvoranu, care a locuit pe aceeași stradă cu ea […] The post Oana Zăvoranu a locuit pe aceeași stradă cu Tamara Buciuceanu: “Am luat o bătaie soră cu moartea de la ea” appeared first on Cancan.ro.