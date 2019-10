Loredana Chivu și-a scos Mercedesul la vânzare! Incredibil câți bani cere pe el

09:20

Două colege și prietene ale Luizei Melencu vor fi audiate, miercuri, la Craiova, în calitate de martori. Procurorii DIICOT care lucrează la acest caz vor veni de la București pentru a lua aceste declarații. Potrivit Adevărul, cele două fete au primit citații să se prezinte miercuri, ora 11:00, la sediul IPJ Dolj pentru a fi […] The post Ultima oră! Răsturnare de situație în cazul Caracal. E vorba despre două colege ale Luizei appeared first on Cancan.ro.