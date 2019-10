Europa trebuie să se pregătească pentru un nou val de migranţi, avertizează premierul grec

16:00

Ministrul Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă în care a prezentat bilanţul mandatului său de 11 luni, că ar fi o prostie ca această instituţie să fie comasată cu Ministerul Educaţiei Naţionale."Cu siguranţă că mai sunt multe lucruri de făcut, la sfârşitul celor 11 luni nu pot decât să vă mulţumesc tuturor, colegilor care fac parte din cabinet, secretarilor de stat, şi subsecretarilor de stat, tuturor preşedinţilor de federaţii, celor care s-au implicată în domeniul Tineretului. Pentru mine a fost o mare onoare să fiu ministru în acest minister, a fost un vis pe care mi l-am îndeplinit şi ca profesor de educaţie fizică şi sport voi fi alături mereu de sportul românesc, dar şi de ceea ce înseamnă educaţia fizică sau sportul de masă. Sper ca cel ce va veni să continue proiectele frumoase pe care noi le-am început. Şi mai am o singură dorinţă la cei care astăzi încearcă să facă guvernul. Să înţeleagă cu seriozitate dar şi cu responsabilitate că această instituţie trebuie să rămână Ministerul Tineretului şi Sportului şi nu în altă parte. Din punctul meu de vedere este o mare prostie ca acest minister de tineret şi sport să îl comasezi cu un alt minister, oricare ar fi el. Ştiu că există discuţii că şi-ar dori că acest minister să treacă la Ministerul Educaţiei Naţionale, unde de altfel a mai fost cu ceva ani în urmă şi s-a dovedit că nu este o măsură foarte bună. Din punctul meu de vedere, dar şi al celor care astăzi lucrează în domeniul tineret şi sport, acest minister trebuie să rămână sub această formă pentru că într-adevăr s-au făcut paşi importanţi şi nu cred că este oportun acum ca acest minister să treacă în subordinea altui minister. Ba mai mult, cu toţii ne mândrim cu tot ceea ce avem noi mai bun, şi anume campionii României, ei sunt cei mai buni ambasadori pe care România îi are. Cred că merită ca dumnealor să aibă Ministerul Sportului", a declarat Matei.El a precizat că nu se poate vorbi de reduceri de personal în domeniile tineret şi sport, întrucât nu există suficienţi angajaţi."Se vorbeşte foarte mult de finanţarea sportului, de relansarea anumitor sporturi, iar dumnealor acum ne vorbesc de comasări. Nu este oportun, mai ales că suntem în antreu olimpic, Tokyo 2020 bate la uşă. Eu cred că suntem pe un trend foarte bun cu privire la sportivii pe care i-am calificat la ora actuală şi suntem cu speranţe că vom mai califica şi alţi sportivi la Tokyo 2020, este oportun să rămânem sub această formă, Ministerul Tineretului şi Sportului, şi spun să rămânem pentru că şi eu fac parte din acest domeniu. Fac un apel la cei care doresc să formeze astăzi un guvern să înceteze cu aceste discuţii cu privire la comasarea Ministerului Tineretului şi Sportului sub alte cupole, pentru că nu este oportun şi nu cred că este cazul să vorbim de reduceri de personal la acest minister pentru că şi aşa suntem în deficit de personal", a mai spus ministrul.Bogdan Matei crede că un nou Guvern nu va putea fi votat mai devreme de trei săptămâni: "Voi rămâne la minister până când dumnealor îşi vor asigura majoritatea. Eu cred că va depăşi trei săptămâni".Bogdan Matei a făcut un bilanţ al activităţii sale în ultimele 11 luni, atât în domeniul de tineret, cât şi sportiv."În domeniul tineret am organizat Forumul Drepturilor Tinerilor, apoi am aprobat Metodologiile finale care reglementează activitatea MTS, pentru a lucra după nişte criterii exacte şi stricte, am lansat Concursul Naţional de Proiecte pentru Tineret, cu un buget de 2 milioane de lei. De asemenea, am lansat o nouă ediţie a taberelor ARC în colaborare cu Ministerul Românilor de Pretudindeni, un program care se bucură de mare succes şi de care beneficiază peste 3.000 de tineri şi am implementat cele două proiecte Delegat de Tineret la UE şi la ONU, prin care am trimis tineri de elită la cele două organizaţii. Aş încheia cu numeroasele întâlniri de lucru ale Consiliilor pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi sau CCPT. Vă voi spune câteva cuvinte şi despre activităţile noastre derulate în marja Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Am închis cu succes 6 dosare nelegislative, dintre care patru dosare pe domeniul Sport, legate de revizuirea codului mondial antidoping şi de activitatea Agenţiei Mondiale Antidoping, unde deţin mandat de reprezentare al statelor membre ale Uniunii Europene. Am sprijinit organizarea de către Comisia Europeană a Forumului pe Sport al UE şi am organizat Conferinţa de Tineret a Uniunii Europene, cu peste 150 de tineri participanţi", a menţionat demnitarul.În ceea ce priveşte sportul, Matei a precizat că pentru premierile sportivilor în 2019, Guvernul a alocat suma de 10 milioane de euro: "Am lăsat la final domeniul cel mai vizibil al MTS, sportul. Daţi-mi voie să încep aici cu faptul că MTS are de la bugetul de stat pe 2019 o sumă majorată cu 94%, deci aproape dublă. Acest lucru se resimte mai ales în bugetele federaţiilor, care au parte de majorări substanţiale, unele dintre ele mergând până la 80% şi chiar 135%. De asemenea, majorarea de buget a MTS se regăseşte şi în sumele considerabile care au fost alocate pentru investiţii în complexurile sportive naţionale, şi anume 12 milioane de lei pentru Snagov, 11,6 milioane de lei pentru cel de la Baia Mare şi 6 milioane pentru complexul Lia Manoliu din Bucureşti. Voi continua cu încă o veste bună pentru campionii noştri, Guvernul ne-a alocat în acest an nu mai puţin de 10 milioane de euro pentru premierile sportivilor"."Două cuvinte şi despre proiectul nostru mai amplu de a aduce în România competiţii de anvergură. Am organizat Campionatele Europene de lupte la Bucureşti, la Sala Polivalentă, dar am mai găzduit şi Campionate Europene de triatlon, un Campionat Mondial de hochei feminin şi probabil ştiţi deja că Premierul României a înaintat recent Scrisoarea de Garanţie din partea Guvernului, prin care România îşi anunţă intenţia de a organiza Jocurile Olimpice de Tineret din 2024. Şi tot pe tema candidaturilor, am anunţat de curând semnarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernele României, Bulgariei, Serbiei şi Greciei, la Salonic, pentru constituirea Comitetului iniţial de organizare, în vederea depunerii celor două candidaturi comune pentru organizarea UEFA EURO 2028 şi FIFA World Cup 2030. Prima întâlnire a acestui comitet cvadrilateral va avea loc în curând, la Bucureşti. Fac o scurtă referire şi la organizarea meciurilor de la EURO 2020: vom avea trei arene pregătite să găzduiască antrenamentele oficiale, iar comitetul interministerial pe care l-am condus se reuneşte lunar pentru gestionarea stadiului obiectivelor şi punerea lor în aplicare", a mai spus Bogdan Matei.