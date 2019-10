Tamara Buciuceanu Botez va fi înmormântată vineri la Cimitirul Sfânta Vineri din Bucureşti

13:20

"Aseară am avut o discuţie cu parlamentarii ALDE pentru a ne contura poziţia pe care o vom avea la întâlnirea cu delegaţia PNL. Mă aştept ca Ludovic Orban, în calitate de premier desemnat, să vină la o negociere pentru care noi deja am schiţat condiţiile pentru susţinerea Guvernului. Am declarat că vom putea, dar nu necondiţionat. Fără OUG pe Justiţie, ca să respectăm rezultatul referendumului, chiar dzcă noi am votat împotrivă, menţinerea cotei unice de impozitare, vreau să ştiu care sunt proie...