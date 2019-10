AUDIENȚE ROMÂNIA - NORVEGIA 1-1 // 30.000 de copii în tribune, aproape 3 milioane în fața televizoarelor » Pro TV a dat lovitura cu meciul de aseară

15:20

Româia a terminat 1-1 cu Norvegia, în preliminariile EURO 2020, ambele goluri venind după pauză. Toate cele 4 echipe care s-au luptat pentru calificare în grupa F au marcat mai multe goluri după pauză. Dar noi am fost singurii care nu am punctat niciodată înainte de pauză în partidele directe. România e pe locul 3 cu 14 puncte, cu unul sub Suedia. ...