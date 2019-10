Peste 317 milioane euro au fost transferaţi către fermieri; target de 1,4 miliarde euro, până la 30 noiembrie

18:30

Premierul demis Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, a declarat miercuri că vor fi făcute eforturi pentru achitarea tuturor facturilor pentru PNDL 1 şi PNDL 2, exprimându-şi speranţa că aceste programe vor continua şi în viitoarea guvernare."Anul trecut, noi am achitat toate facturile pe PNDL 1 şi PNDL 2. Până când plecăm, facem eforturi să achităm toate facturile pe PNDL 1 şi PNDL 2. Ştiţi foarte bine că noi am avut în program şi PNDL 3, nu pot să spun, nu pot să ştiu ce va urma, dar eu sper ca aceste programe să continue, pentru că acestea au făcut ca toate comunităţile locale, indiferent de culoarea politică, să beneficieze de proiecte de apă, canalizare, şcoli, dispensare, ceea ce este foarte important pentru ţară, dacă vrem să ne dezvoltăm. Eu cred că acest program este un program foarte susţinut de primari şi şi-a produs efectul în toate comunităţile din România, nu ştiu dacă este o comunitate în România care să nu fi beneficiat de PNDL 1 sau PNDL 2", a declarat Viorica Dăncilă în cadrul vizitei pe care a efectuat-o la Spitalul din Ţăndărei.Premierul interimar a răspuns astfel întrebată de primarul din Ţăndărei, care a însoţit-o pe parcursul vizitei, dacă PNDL va continua.În timp ce a vizitat spitalul din Ţăndărei, Dăncilă a discutat cu mai mulţi medici şi le-a transmis că dincolo de măririle salariale de care aceştia au beneficiat, importante sunt şi programele de investiţii în aparatură pe care Guvernul le-a demarat.Ea a precizat, întrebată de un medic rezident, că având în vedere situaţia de la nivelul Executivului, nu pot fi luate măsuri în privinţa examenului de rezidenţiat din acest an, amânat pentru data de 8 decembrie, printre altele şi pentru că nu a fost numit un ministru la Educaţie.Premierul interimar a explicat la final că a dorit să viziteze spitalele din Ţăndărei şi Feteşti pentru a vedea care este stadiul investiţiilor în urma alocărilor de fonduri pentru Sănătate."Am fost în mai multe zone ale ţării, am vrut să văd care este stadiul, am vrut să văd investiţiile în aparatură, ce investiţii se fac în sănătate, pentru că, aşa cum am promis, anul acesta am alocat cele mai multe fonduri pe Educaţie şi Sănătate şi cred că toate aceste fonduri trebuie să-şi găsească corespondentul în investiţiile care se fac în teritoriu. Am văzut la Ţăndărei un spital în care se poate, foarte mult suflet, dorinţa de a construi încă, pe fonduri europene, un spital de psihiatrie, dar şi un ambulatoriu, aparatură, dotarea cu aparatură, pentru că, în fond, dincolo de toate aceste investiţii, important este pacientul şi cred că noi am construit totul în jurul pacientului", a mai declarat Viorica Dăncilă.Despre faptul că spitalul din Ţăndărei a fost închis la un moment dat, premierul interimar a comentat: "În timp ce alţii au închis spitale şi ţipă foarte tare că nu se fac investiţii, acest spital, ca şi spitalul de la Săcele, din Braşov, sunt spitale care au fost deschise şi acest Guvern a alocat fonduri pentru buna funcţionare, pentru dotare, pentru că aşa considerăm că este normal, să investim"."Chiar dacă nu am fost noi prea vocali în a spune ceea ce am realizat sau ceea ce am făcut, important este că de aceste investiţii şi de alocările bugetare guvernamentale beneficiază personalul medical şi pacientul", a completat Dăncilă.Înainte de a ajunge la spitalul din Ţăndărei, ea s-a întâlnit cu mai multe reprezentate ale organizaţiei PSD Ţăndărei, care i-au urat succes la alegerile prezidenţiale, dar şi cu simpatizanţi în grădina publică a oraşului. Candidatul PSD la prezidenţiale s-a oprit în mai multe rânduri pentru a-i asculta şi a-i saluta, apreciind faptul că având atâtea doamne alături va fi din ce în ce mai puternică în cursa electorală. Dăncilă a dialogat la un moment dat cu un pensionar, exprimându-şi speranţa că şeful statului va accepta provocarea la o dezbatere pe care i-a adresat-o, adăugând că este "nepoliticos" să refuzi invitaţia. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)