Marș în memoria victimelor din Colectiv, la 4 ani de la tragedie, pe 30 octombrie

18:30

Google a prezentat Pixelbook Go Chromebook, un nou model de laptop, în cadrul unui eveniment dedicat tehnologiei la New York. Cu o grosime de doar 13 milimetri, dispozitivul de 13 inci cântărește un kilogram și dispune de o baterie care, potrivit producătorului american, ține 12 ore. Potrivit Business Insider, Google Pixelbook Go va avea un […] Post-ul Google a lansat Pixelbook Go. Noul laptop e cel mai ieftin, produs de compania americană apare prima dată în Libertatea.