Daea afirmă că înregistarea la UE a produsului "Telemea de Sibiu" va face ordine în piaţă şi va stopa dorinţa de câştig imediat şi nemeritat

20:00

Sicriul cu trupul neînsufleţit al actriţei Tamara Buciuceanu-Botez va fi depus, joi, la ora 13,00, la Teatrul Bulandra - Sala "Toma Caragiu", a anunţat instituţia de cultură.Vineri, la ora 9,30, sicriul va fi dus la Biserica Sf. Gheorghe Nou, actriţa urmând să fie înmormântată, în aceeaşi zi, la Cimitirul Sfânta Vineri din Bucureşti, a precizat, pentru AGERPRES, directorul Teatrului Metropolis, George Ivaşcu."A plecat dintre noi poate omul Tamara, actriţa a rămas şi va fi aici mereu cu reverberanţa celui mai molipsitor râs din lume, în inimile şi sufletele noastre, astăzi, însă, atât de triste", a spus George Ivaşcu într-un comunicat transmis AGERPRES.Ivaşcu a amintit şi de aniversarea din urmă cu un an a marii actriţe şi de ideea de a-i dedica o seară de gală."Când am pornit construcţia acestui teatru, m-a frământat mult ideea găsirii unui principiu unificator în lumea fragilă a teatrului, în care frumuseţea se măsoară şi se consumă în seara spectacolului, dar şi piere odată cu încheierea acestuia. Am convingerea că astăzi, tocmai pentru că valoarea prezentului se măsoară atât de simplu în sintagma lui 'acum şi aici', nevoia bucuriei celebrării marilor valori pe care teatrul romanesc le are este cu atât mai acută. Am considerat că actul firesc al rememorării nu este doar unul necesar, ci este de datoria noastră, a generaţiilor mai tinere, să ne reamintim şi să omagiem ceea ce consfinţeşte de altfel teatrul dintotdeauna - actorul. Aşa s-a născut ideea galelor de la Metropolis. Acum un an, exact în luna octombrie, gândurile mele se îndreptau din nou către doamna Tamara Buciuceanu. Îi promisesem atunci, când am sunat-o de ziua ei, în august, să-i dedicăm o gală, o seară... aici, la Metropolis. 'O seară între prieteni', îmi completa ea. 'O oră şi nu mai mult. Atât. Discret, te rog, şi fără fast'. Asta era şi esenţa doamnei Tamara Buciuceanu, regina comediei româneşti: generozitatea fiinţei sale de a spera ca fiecare să-i devină egalul dumneai", se arată în comunicatul transmis de Ivaşcu."Pornit de mic copil într-o lume de visare am creat un joc subtil de credinţă şi încântare. Şi de-aş fi azi întrebată ce altceva aş vrea să fac, zic că aş lua încă o dată, şi încă o dată, de la cap. Şi când nu veţi mirosi flori de câmp pe scenă seara, poate vă veţi întreba atunci unde o fi plecat Tamara", a spus Tamara Buciuceanu la gala aniversară de atunci organizată la Teatrul Metropolis.Actriţa Tamara Buciuceanu a murit marţi la vârsta de 90 de ani. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu)