EXCLUSIV Dezvăluirile lui Mutu despre "Cazul Cocaina": "Mourinho nu era nebun să facă asta! A fost o lecție pentru mine"

Adrian Mutu, fostul mare fotbalist român, a fost prezent la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia, programată miercuri, de la ora 20:00, pe GSP.ro și a dezvăluit de ce și-a vândut casa din Miami după scandalul de la Chelsea.„Povestea cu Chelsea e încheiată de mult. Casa de la Miami nu am vândut-o să dau banii lui Chelsea... Eu nu i-am despăgubit deloc. Casa s-a vândut pentru că am divorțat de Consuelo. Am făcut partajul. ...