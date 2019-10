”Sora” Simonei Halep s-a împăcat cu milionărașul francez!

16:50

Actrița Tamara Buciuceanu Botez va fi înmormântată la Cimitirul Sfânta Vineri din București. Trupul regretatei artiste va fi depus joi dimineață, 17 octombrie, la Sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra din București, unde fanii îi pot aduce un ultim omagiu. Tamara Buciuceanu-Botez va fi înmormântată la Cimitirul Sfânta Vineri din București Trupul neînsuflețit al actriței