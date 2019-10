Premierul desemnat a prezentat câteva ministere care nu vor mai exista în viitorul Guvern

21:00

Harry Connick Jr., un cântăreţ, compozitor şi actor american premiat cu Grammy şi Primetime Emmy, va fi recompensat săptămâna viitoare cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood, informează site-ul revistei americane Variety.Ceremonia va avea loc în dimineaţa zilei de 24 octombrie."Atunci când alegem locul în care o stea urmează să fie amplasată, încercăm să încorporăm anumite legături pe care locul respectiv le are cu vedeta premiată, iar spaţiul ales de această dată chiar reprezintă o coincidenţă, pentru că am auzit că unul dintre compozitorii preferaţi ai lui Harry este Cole Porter, a cărui stea va fi vecină cu steaua lui Harry", a dezvăluit Ana Martinez, producătoarea ceremoniilor organizate pe Walk of Fame.Cel mai nou album al lui Harry Connick Jr., intitulat "True Love: A Celebration of Cole Porter", va fi lansat pe 25 octombrie. Lansarea va fi urmată în decembrie de un show pe Broadway, care se va intitula "Harry Connick Jr: A Celebration of Cole Porter".Alături de preşedintele şi CEO-ul Camerei de Comerţ din Hollywood, Rana Ghadban, la ceremonia prin care va fi omagiată cariera de peste trei decenii a acestui artist american se vor afla actriţa Rene Zellweger (colega sa de distribuţie din "New In Town") şi producătorul executiv al emisiunii "American Idol", Trish Kinane.Pe parcursul carierei sale de cântăreţ şi compozitor, Harry Connick Jr. a lansat numeroase piese de mare succes, precum "When Harry Met Sally", "Blue Light, Red Light (Someone's There)", "Come By Me" şi "Only You".El a jucat şi în mai multe filme, precum "Dolphin Tale", "Hope Floats" - alături de Sandra Bullock - şi "P.S. I Love You" - alături de Hilary Swank.A câştigat un premiu Grammy în 1990 la categoria "cea mai bună interpretare vocală jazz" cu piesa "We Are in Love" şi a fost recompensat cu două premii Primetime Emmy, în 2004 şi 2011, la categoria "cel mai bun director muzical", pentru programul TV "Great Performances".De asemenea, Harry Connick Jr. a primit şi două nominalizări la premiile Tony - la categoria "cel mai bun actor în rol principal" pentru interpretarea sa din producţia "The Pijama Game" şi în calitate de compozitor şi textier al spectacolului "Thou Shalt Not".Ceremonia de dezvelire a stelei care îi este dedicată va fi transmisă în streaming în exclusivitate pe site-ul Hollywood Walk of Fame. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Ady Ivaşcu)