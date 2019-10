Ozana Barabancea, dezvăluiri din culisele „Te cunosc de undeva”! Iubiri, antipatii, lucrurile pe care nimeni nu le-a văzut la televizor

20:00

Stihl este o companie cu traditie in fabricarea drujbelor, fiind dedicata producerii de echipament de calitate pentru orice utilizator, de la cel ocazional pana la cel profesionist. Orice drujba este formata din doua parti: cea care contine motorul, si cea care taie efectiv. Aceasta ultima, la randul ei, este formata din lama, lant de drujba si ambreiaj. In acest articol vom discuta despre particularitatile unui lant de drujba Stihl, precum si despre conditiile in care lantul are nevoie de ascutire: