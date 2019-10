ORA 10.30 | Adriana Nedelea LA FIX | 12 saptămâni de la apelul la 112. Cum „au ajuns” anchetatorii la părinții lui Dincă

18:30

Un român mănâncă aproape 100 de kilograme de pâine, peste 58 kilograme de carne și numai 48 de kilograme de fructe pe an, arată un comunicat al Institutului Național de Statistică (INS), citat de Agerpres. România are un consum de pâine cu 30% mai mare decât media europeană. Pâinea şi produsele de franzelărie reprezintă unul […]